Trama del film Stella e' innamorata

Nel 1985 Stella passa le sue prime vacanze estive in Italia senza i genitori: il sole, il mare, le amiche, gli italiani. È come un sogno. Poi, il ritorno a Parigi, alla realtà: è l'anno della maturità. Nonostante dica che non le importa molto, sa bene che quest'anno potrebbe cambiare tutta la sua vita... Preferirebbe morire piuttosto che riprendere il bar dei suoi genitori. Tra l'altro, suo padre (Benjamin Biolay) se n'è andato con un'altra, lasciando sua madre (Marina Fois) sola con i debiti e in depressione. Per fortuna che ci sono le amiche, le uscite notturne, gli incontri, e anche l'amore per sognare un altro mondo.

