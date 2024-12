Trama del film Le occasioni dell'amore

Mathieu vive a Parigi, Alice vive in una piccola cittÓ di mare nell'ovest della Francia. Lui ha cinquant'anni ed Ŕ un noto attore, lei ha pi¨ di quarant'anni ed Ŕ un'insegnante di pianoforte. Si sono innamorati quindici anni fa, per poi separarsi. Da allora il tempo Ŕ passato, ognuno Ŕ andato per la sua strada e le ferite si sono rimarginate poco a poco. Quando Mathieu va a stemperare la sua malinconia in una SPA lontana dal clamore della cittÓ, per caso trova anche Alice.

Sei un blogger? Copia la scheda del film