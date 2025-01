Trama del film L'abbaglio

1860. Giuseppe Garibaldi inizia da Quarto lĺavventura dei Mille circondato dallĺentusiasmo dei giovani idealisti giunti da tutte le regioni dĺItalia, e con il suo fedele gruppo di ufficiali, tra i quali si nota un profilo nuovo, quello del colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini. Tra i tanti militi reclutati ci sono due siciliani, Domenico Tric˛, un contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale, un illusionista. Sbarcati in Sicilia, a Marsala, i Mille iniziano a battersi con lĺesercito borbonico, di cui Ŕ subito evidente la preponderanza numerica. In queste condizioni, per il generale appare pressochÚ impossibile far breccia nella difesa nemica e penetrare a Palermo. Ma quando Ŕ quasi costretto ad arretrare, Garibaldi escogita un piano ingegnoso.

