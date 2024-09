Trama del film Il magico mondo di harold

Il film segue la storia di Harold, che usa il suo magico pastello viola per ritirarsi nel suo mondo fantastico, ma ben presto si rende conto che lui è stato egoista con il suo pastello e lo usa per decidere di aiutare i suoi genitori e gli altri, e persino per andare in missione su Marte.

