Trama del film Finalement

In seguito a un problema di salute, un brillante avvocato perde ogni capacitÓ di mentire. Perci˛ intraprende un viaggio on the road attraverso la Francia, in contemporanea con la 24 ore di Le Mans. Lungo la strada si innamora di una donna diversa dalla moglie e si dedica alla sua vera passione, la tromba.

