Trama del film Dove osano le cicogne

Il film racconta la storia di una coppia che, alla ricerca disperata di un figlio, partirÓ per la Spagna per mettersi nelle mani di una clinica specializzata in fecondazione assistita. I loro piani verranno stravolti dallĺincontro con una giovane ragazza, apparentemente perfetta, che si offrirÓ di portare avanti la gravidanza al posto loro.

