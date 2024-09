Trama del film 30 anni (di meno)

Maurizio, Marco e Diego dividono forzatamente l’unica stanza disponibile di una clinica privata. Tre sessantenni con tre diverse patologie che finiscono per conoscersi e condividere un’esperienza inaspettata: pensando di acquistare online una pillola per favorire le prestazioni sessuali, si ritrovano di colpo più giovani di trent’anni. Un’occasione irripetibile per aggiustare oggi i torti e gli errori di ieri.

