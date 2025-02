Trama del film 10 giorni con i suoi

La famiglia Rovelli Ŕ pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla (Angelica Elli), che si trasferirÓ nella regione per iniziare l'universitÓ insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo, da padre, non Ŕ ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita e soprattutto non si fida per nulla del ragazzo con cui sta Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderÓ occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di lÓ di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film