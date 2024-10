Trama del film Vittoria

Vicino a Napoli, nella cittadina in cui è nata e cresciuta, Jasmine ha tre figli che le vogliono un mondo di bene, un marito amorevole e un lavoro che la appassiona. Poco dopo la morte del padre, tuttavia, comincia a essere tormentata da un sogno ricorrente e decide che non può essere felice senza una figlia. Spinta da questo desiderio profondo, quasi irrazionale, si tuffa nel complesso mondo delle adozioni internazionali. Combatte la burocrazia, è costretta a infrangere le regole, rischia la rovina finanziaria e mette in pericolo anche il suo matrimonio e il rapporto con il figlio maggiore. Tutti pensano che sia folle, ma lei rimane determinata fino al momento in cui incontra la figlia, in un remoto orfanotrofio in Bielorussia, a 3.000 km di distanza.

