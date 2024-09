Trama del film The concierge

Akino lavora nel grande magazzino più esclusivo della città come concierge: il suo compito è prendersi cura dei clienti e capirne le esigenze. Ma c'è una particolarità: i clienti sono tutti animali. E molti di loro sono anche animali molto importanti, estinti o in via di estinzione.

