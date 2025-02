Trama del film The calendar killer

Jules inizia il turno notturno presso un servizio che offre una linea di supporto e accompagnamento telefonico per le donne che vogliono tornare a casa sane e salve. Sembra un sabato sera tranquillo, finchÚ non arriva la chiamata di una giovane madre di nome Klara, che afferma che morirÓ quella stessa notte per mano di una famigerata assassina seriale.

