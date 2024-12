Trama del film Solo per una notte

Claudine vive una vita “normale” dedicandosi anima e corpo al suo lavoro di sarta e all’amato figlio, con cui vive sola. Ma tutti i martedì sera indossa uno dei suoi capi eleganti, convoca la solita, fedele babysitter e si reca in montagna, in un piccolo hotel dove, con la complicità del portiere d’albergo, individua uomini soli di passaggio scegliendo sempre solo quelli che hanno prenotato per una notte soltanto. Li osserva, li seduce e trascorre con loro una appassionata notte di sesso. Tutto fila liscio e la sua vita si regge perfettamente in questo equilibrio fino a quando uno dei suoi amanti non decide di trattenersi in montagna qualche giorno in più del previsto....

