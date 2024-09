Trama del film Pericolosamente vicini

In nessun altro luogo al mondo orsi e uomini vivono così vicini come in Trentino. Ma con l'aumento degli orsi, aumentano anche gli incontri pericolosi tra umani e animali. Un team di 20 persone, tra forestali e veterinari, è incaricato di proteggere sia gli esseri umani che gli orsi, un compito cruciale e delicato. Durante la Pasqua del 2023 il corpo senza vita del ventiseienne Andrea Papi viene ritrovato nella foresta. Subito si fa strada un triste sospetto: Papi è stato ucciso dall'orso JJ4. È la prima morte causata da un animale selvatico in Europa Centrale nella storia recente. Mentre i forestali cercano di catturare l'orso, il conflitto tra attivisti per i diritti degli animali e oppositori degli orsi esplode. Domande cruciali: JJ4 dovrebbe essere abbattuto? Come gestire il ritorno dei grandi predatori nelle nostre foreste? Quando un orso diventa un animale “problematico"? E, infine, a chi appartengono realmente la foresta e la natura?

