Trama del film Nina e il segreto del riccio

Il film segue la storia di Nina una bambina che adora le storie che il padre le racconta ogni sera prima di addormentarsi. Il protagonista è un riccio coraggioso che esplora il mondo. Ogni racconto è un viaggio che la porta a sognare ad occhi aperti, ma una sera il padre, preoccupato per il suo lavoro, non le racconta nessuna storia. Inizia così una grande avventura per Nina, che insieme al suo migliore amico Mehdi, decide di aiutare suo padre. I due amici si lanciano in un'avventura mozzafiato: devono fuggire dalla vecchia vicina, un personaggio curioso e la cui presenza inquieta, e dal suo temibile gatto Fluffy. La strada è piena di insidie, con trappole, un guardiano sospetto e il suo grosso cane. Ma non sono soli: li accompagnerà un piccolo Riccio. Quest’ultimo, pur essendo un essere apparentemente timido e vulnerabile, si rivela un grande compagno di viaggio.

Sei un blogger? Copia la scheda del film