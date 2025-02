Trama del film L'uomo di argilla

Con il suo occhio solo, la sua corporatura imponente e i suoi quasi sessant'anni, Raphael Ť fin troppo consapevole del fatto che le persone sconosciute siano tendenzialmente spaventate da lui. Vive con la madre in un padiglione in disparte nella vasta tenuta del maniero di cui Ť custode. Da quando i proprietari sono morti, conduce un'esistenza tranquilla. Tutto cambia la notte in cui l'ereditiera, Garance, decide di tornare nella casa di famiglia.

