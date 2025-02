Trama del film Luce (2024)

Una giovane ragazza vive in un paesino montuoso dell’Irpinia dove lavora in una linea di produzione di una fabbrica di pellame. Un drone e un cellulare diventano il ponte tra le sue ossessioni e i suoi desideri, tra la realtà e l'immaginazione e danno vita a un misterioso dialogo telefonico con una voce sconosciuta. LUCE è un gioco di ruolo in cui nulla è ciò che sembra.

