Trama del film La sindrome degli amori passati

Rťmy e Sandra non riescono a concepire un figlio perchť, come rivela loro un terapeuta, soffrono della ďsindrome degli amori passatiĒ. Per guarire, hanno una sola soluzione: devono andare a letto ancora una volta con ognuno dei loro precedenti amanti...

