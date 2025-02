Trama del film Itaca - il ritorno

Dopo venti lunghi anni di lontananza, Ulisse sbarca finalmente sulle rive di Itaca, emaciato e irriconoscibile. Il re scopre che, sulla sua isola, molto è cambiato da quando è partito per combattere nella guerra di Troia. L'amata moglie, Penelope, è prigioniera nella sua stessa abitazione e da anni viene tormentata per scegliere un nuovo marito. Il figlio Telemaco, invece, rischia la morte per mano dei pretendenti che lo vedono come un ostacolo. Ulisse non è più il potente guerriero che il suo popolo ricorda, ma deve affrontare e superare il passato per riuscire a salvare la sua famiglia e il suo regno.

