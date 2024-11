Trama del film Il corpo (2024)

Una guardia notturna fugge in preda al panico dall’obitorio dove lavora e viene investita accidentalmente. La polizia viene chiamata a condurre le indagini per via di alcune incongruenze che vengono rilevate, e l’ispettore in breve tempo scopre che il cadavere di una donna morta di recente è scomparso. Decide quindi di rivolgersi al vedovo del quale comincia a sospettare.

