Trama del film Desire' (2024)

Il film si svolge a Napoli, in un quartiere malfamato dove vive Desiré, una sedicenne di origini nigeriane. Le sue giornate sono fatte di piccoli spacci per conto della madre tossicodipendente, non va a scuola e non ha amici. L’unica persona con cui ha legato è Emanuele, un ragazzino affiliato alla malavita locale. Un giorno Desiré viene arrestata mentre sta spacciando erba nel quartiere e finisce nel carcere minorile di Nisida. Qui inizia il suo percorso di crescita e lentamente, aiutata dall’isolamento e dal silenzio, riesce a colmare il vuoto esistenziale che l’ha portata a perdersi. Ma ritrovare se stessa la porrà davanti alla prova più difficile della sua vita, fare i conti con il passato e con la sua identità...

Sei un blogger? Copia la scheda del film