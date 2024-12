Trama del film Criature

Federico e Susy hanno tredici anni e il profumo della libertÓ tra i capelli, i muscoli pieni di adrenalina, sogni pieni di coraggio. Per loro la vita Ŕ una corsa folle in sella ai motorini, tra i vicoli stretti di Napoli. Vivaci e strafottenti, tra battaglie e umiliazioni reciproche, comandano due bande di ragazzi con l'intento di prendersi tutto. Sono figli dei boss pi¨ potenti della cittÓ, rivali tra loro. Cosý, anche per Federico e Susy il destino Ŕ giÓ scritto: soltanto uno dei due vincerÓ e l'altro resterÓ a terra consapevole che chi perde Ŕ niente. A volte, per˛, succede qualcosa che non ti fa tornare indietro, che ti costringe ad accelerare fino a perdere il controllo. E improvvisamente la vita si trasforma in una corsa disperata che conduce alla vetta del vulcano, un luogo in cui Ŕ possibile ritrovarsi o perdersi per sempre. Ma anche un luogo in cui il potere della scelta Ŕ nelle tue mani.

Sei un blogger? Copia la scheda del film