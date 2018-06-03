Trama del film Avatar - fuoco e cenere

In seguito alla devastante guerra contro la RDA e alla perdita del loro figlio maggiore, Jake Sully e Neytiri affrontano una nuova minaccia su Pandora: il Popolo della Cenere, una tribù Na'vi violenta e assetata di potere guidata dagli spietati Varang. La famiglia di Jake deve lottare per la propria sopravvivenza e per il futuro di Pandora in un conflitto che li spinge ai loro limiti emotivi e fisici.

Film collegati a AVATAR - FUOCO E CENERE

Sei un blogger? Copia la scheda del film