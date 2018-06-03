Trama del film Una di famiglia

La trama segue Millie, una donna che cerca un nuovo inizio e trova lavoro come domestica per una coppia benestante ed elitaria. Ma come spesso accade nei thriller, le apparenze ingannano. Millie scoprirà presto che dietro la facciata di questa ricca famiglia perfetta si nascondono segreti oscuri e pericolosi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film