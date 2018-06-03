Trama del film North - la regina delle nevi

Il film si svolge nella Copenaghen di fine Ottocento. Gerda e Kai sono due bambini inseparabili che abitano uno di fronte all'altra. Quando Kai scompare improvvisamente senza lasciare traccia, la giovane Gerda decide di partire verso il grande ignoto per ritrovarlo. Il suo viaggio la conduce sempre più a Nord, attraverso un mondo incantato di ghiacci e paesaggi misteriosi. Lungo il cammino, Gerda incontra persone straordinarie, animali parlanti, uccelli e una strega gentile che la aiutano nella sua impresa, senza che lei sappia di essere costantemente osservata da una presenza oscura. A muovere i fili nell’ombra è la Regina delle Nevi, affiancata dal suo apprendista gargoyle Louie, che tiene Kai prigioniero nel suo palazzo di ghiaccio nel remoto Finnmark, in Norvegia. Affrontando pericoli e prove sempre più difficili, la bambina dimostra che il coraggio e l’amicizia possono sciogliere anche il cuore più gelido. Insieme, lei e Kai riusciranno a liberarsi dalle grinfie della Regina delle Nevi e a tornare a casa, giusto in tempo per celebrare il Natale più felice di sempre.

