Trama del film Hambre

Nel Venezuela di oggi, pesantemente colpito dalla crisi, due ex compagni di scuola, divenuti adulti, si ritrovano. Ognuno con i propri stalli esistenziali e con i loro limiti morali, lottano in un Paese soffocato dal declino economico e dalla crescente anarchia. Mentre la popolazione cerca di procurarsi i beni di prima necessità che scarseggiano sempre più, le condizioni del Paese corrono verso l’irreparabile come le vite dei protagonisti. Troveranno la strada per ricostruire la loro patria e loro stessi o saranno costretti a migrare senza alcuna certezza verso il futuro?

