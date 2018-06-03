Seleziona un'opzione
Un padre e suo figlio Esteban arrivano tra le montagne del sud del Marocco, dove si tiene un rave estremo e senza fine. Sono alla disperata ricerca di Mar, figlia e sorella, scomparsa mesi prima durante uno di questi eventi. Tra musica elettronica martellante e un’atmosfera di libertà assoluta e alienante, i due mostrano la foto della ragazza a chiunque incrocino.
|Voto Visitatori:
|6,67 / 10 (3 voti)
|Grafico
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio