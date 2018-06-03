Trama del film Divine comedy

Narra la storia di Bahram, un regista quarantenne i cui film non ottengono mai il permesso di essere proiettati in Iran a causa della censura. Dopo l'ennesimo rifiuto, decide di sfidare il sistema e, con l'aiuto della sua produttrice, Sadaf, intraprende una missione clandestina per portare il suo film al pubblico, aggirando la burocrazia e i suoi stessi dubbi. Le riprese, effettuate senza autorizzazioni e con pochi mezzi, vengono interrotte dallo scoppio delle proteste per la morte di Mahsa Amini

