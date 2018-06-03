Seleziona un'opzione
Agnes è una giovane e brillante docente universitaria. Quando succede "la cosa brutta", il suo mondo va in pezzi, ma tutto accade improvvisamente e senza clamore, quasi in punta di piedi. Ci vorrebbe tempo, ma la vita va avanti. Almeno per tutti gli altri. Eva Victor dirige e interpreta un’esplorazione delicata e ironica sul tema del superamento di un abuso, un’opera sincera, genuina e irresistibilmente divertente.
|Voto Visitatori:
|6,00 / 10 (1 voti)
|Grafico
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio