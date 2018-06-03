sorry, baby regia di Eva Victor USA, Spagna, Francia 2025
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

sorry, baby (2025Film Novità

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film SORRY, BABY

Titolo Originale: SORRY, BABY

RegiaEva Victor

InterpretiEva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, Kelly McCormack, Lucas Hedges, John Carroll Lynch, Hettienne Park, E.R. Fightmaster, Cody Reiss, Jordan Mendoza, Anabel Graetz, Jonathan Myles, Danny Diaz, Marc Carver, Liz Bishop, Natalie Rotter-Laitman, Francesca D'Uva, Alison Wachtler, David J. Curtis, Priscilla Manning, Kate Fitzgerald, Jesse Gabbard, Lucien Spelman, Tom Ford, Celeste Oliva, Chhoyang Cheshatsang, Conor Sweeney, Lensley Miles Adam, Langston Shelby Moore, Noochie the Cat

Durata: h 1.43
NazionalitàUSA, Spagna, Francia 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Gennaio 2026

•  Altri film di Eva Victor

Trama del film Sorry, baby

Agnes è una giovane e brillante docente universitaria. Quando succede "la cosa brutta", il suo mondo va in pezzi, ma tutto accade improvvisamente e senza clamore, quasi in punta di piedi. Ci vorrebbe tempo, ma la vita va avanti. Almeno per tutti gli altri. Eva Victor dirige e interpreta un’esplorazione delicata e ironica sul tema del superamento di un abuso, un’opera sincera, genuina e irresistibilmente divertente.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

Voto Visitatori:   6,00 / 10 (1 voti)6,00Grafico
vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca


Voti e commenti su Sorry, baby, 1 opinioni inserite
caratteri piccoli caratteri medi caratteri grandi
  Pagina di 1  
Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi
stratoZ  @  05/01/2026 21:37:25
   6 / 10
ATTENZIONE POSSIBILI SPOILER

"Sorry, baby" è un film dai due volti, che in linea di massima ho apprezzato ma mi ha deluso in qualche aspetto di discreta importanza, se da un lato è un film sentito, nel quale la protagonista viene tratteggiata molto bene, in maniera realistica e con un distacco che mostra il dramma da un punto di vista esterno e trasmette molto bene le difficoltà della donna nel superare il trauma subito, dall'altro ho trovato dei personaggi secondari fin troppo macchiettistici e superficiali, tagliati con l'accetta per trasmettere qualche sensazione di pancia in più allo spettatore in un film che non ne avrebbe bisogno.

La divisione in capitoli funziona bene, fin dal primo in cui ormai sono passati diversi anni dal trauma e lo spettatore viene lasciato con la curiosità ed il timore di scoprire cosa sia effettivamente successo, una fase della rinascita in cui la protagonista inizia a vedere la luce, negli episodi successivi invece vi è un approfondimento del passato, tra prima e dopo la terribile vicenda, con la protagonista e la sua migliore amica nel loro ottimo rapporto di complicità ed il professore, uomo apparentemente rispettabile e comprensivo che mostra il suo lato più meschino, ma la parte che mi ha deluso di più riguarda le vicende successive, quelle con protagonista il medico e le assistenti dell'università, che comunicano alla protagonista il primo con una freddezza sconcertante e poca sensibilità, le seconde tramite le tipiche frasi fatte che tendono a creare inutili schematizzazioni, momenti lodevoli nell'intento ma che ho trovato terribilmente stereotipati e verbosi, per intenderci, è una struttura più simile ad un video divulgativo di Instagram che associabile al cinema, va bene volere trasmettere i problemi di comprensione, le reazioni sbagliate, una critica sociologica a questi elementi, ma è fatto con una superficialità faziosa e logorante.

Diverso è invece l'episodio riguardante il tribunale, nel quale la protagonista viene chiamata a far parte della giuria per un caso che non la riguarda, che invece si concentra più sulla sua difficoltà a metabolizzare il trauma, il suo non volerne parlare in pubblico, il suo essere in soggezione con la giuria, e le figure che la interrogano, una vergogna provata anche essendo la vittima per la pesantezza dell'episodio.

Nell'ultima parte, vi è uno spiraglio lasciato aperto, una progressiva rinascita che sembra portare la protagonista verso una ritrovata pace, il gattino salvato dalla strada che diventerà il suo nuovo migliore amico, il nuovo rapporto col vicino, inizialmente sessuale, ma che sembra trasparire qualcosa di più e la nascita del figlio della migliore amica, l'empatia di uno sconosciuto che vedendola in difficoltà le offre un panino e qualcuno con cui parlare, tutti piccoli elementi che aiutano nella risalita e che lasciano una certa speranza.

Bella l'ambientazione del New Hampshire, con le sue giornate grigie e i verdi prati della East Cost, ho apprezzato molto anche il design degli interni, invece registicamente mi è sembrato parecchio piatto, con poca voglia di osare e praticamente nessuna sequenza davvero evocativa, direi che nel complesso è un film nobile negli intenti ma lacunoso nella messa in scena e qualche dettaglio facilone.

Rispondi al commento
  Pagina di 1  
vota e commenta il film       invita un amico

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

 NEW
28 anni dopo: il tempio delle ossa40 secondiabout luisallevi - back to lifeammazzare stancaanemoneanna (2025)articolo 1attitudini: nessunaavatar - fuoco e cenerebobo'breve storia d'amorebrunello - il visionario garbatobuen caminobugoniabuon viaggio, mariebus 47caravaggio a roma - il viaggio del giubileocarmen e' partitac'e' un posto nel mondoc'era una volta mia madrecinque secondidead of winterdepeche mode: mdie my love
 NEW
divine comedydj ahmetdracula - l'amore perdutodreams (2025)due famiglie, un funeraleeddington
 NEW
ellie e la citta' di smeraldoeternity (2025)evenfantasma in guerrafather mother sister brotherfilmlovers!five nights at freddy's 2frankenstein (2025)fuori la verita'gioia miagiovani madrihambreheidi - una nuova avventurai colori del tempo
 R
il maestro (2025)il mio nome e' nevenkail mostro (2025)il primo figlioil principe della folliail profeta (2025)il rapimento di arabellail sentiero azzurroin the hand of danteio sono rosa riccijay kellyjujutsu kaisen: esecuzionela ballata di un piccolo giocatorela camera di consigliola chitarra nella roccia - lucio corsi dal vivo all’abbazia di san galganola divina di francia - sarah bernhardtla famiglia halloweenla grande paura di hitler. processo all'arte degenerata
 NEW
la graziala mano sulla culla (2025)la mia famiglia a taipeila piccola ameliela ragazza di ghiacciola villa portoghesela vita va cosi'laghat - un sogno impossibilel'anno nuovo che non arrivaleopardi & col'illusione perfetta - now you see me 3lo schiaffo (2025)lo sconosciuto del grande arcol'ombra del corvolupin the iiird: the movie - la stirpe immortalemonsieur aznavourne zha - l'ascesa del guerriero di fuoconguyen kitchennino. 18 giornino other choice - non c'e' altra sceltanoi e la grande ambizionenorimbergaoi vita miaorfeo (2025)paw patrol: missione nataleper tepiero pelu’. rumore dentropredator: badlandspredators (2025)
 NEW
prendiamoci una pausaprimavera (2025)put your soul on your hand and walkqui staremo benissimoradio solaire - radio diffusion ruraleregretting you - tutto quello che non ti ho dettoricardo e la pitturarino gaetano - sempre piu' bluriproberto rossellini - piu' di una vitascarletsemplice clienteshelby oaks - il covo del malesiamo in un film di alberto sordi?siratsognando rossosong sung blue - una melodia d'amore
 NEW
sorry, babyspongebob - un'avventura da piratispringsteen - liberami dal nullathe age of disclosurethe encampments - gli accampamentithe mastermindthe perfect neighbor: la vicina perfettathe running manthe smashing machinethe teacher (2023)the toxic avengerthe ugly stepsistersto a land unknowntoni, mio padretony, shelly e la luce magicatroll 2 (2025)tua madreultimo schiaffoun inverno in coreaun semplice incidenteun topolino sotto l'alberouna di famigliauna famiglia sottosoprauna ragazza brillantevasvita privata (2025)wake up dead man - knives outwicked - parte 2zootropolis 2

1068603 commenti su 53094 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

213 BONES825 FOREST ROADBEAST OF WARCHUCKY - STAGIONE 2CHUCKY - STAGIONE 3CITTA' CINESECOMPULSION (2024)CONDANNATO A MORTEDEATHGASM 2: GOREMAGEDDONESCAPE (2024)EUREKA (2023)FIELD OF SCREAMSIL BARBIERE COMPLOTTISTAIL COMBATTENTE - DONNYBROOKIL FANTASMA DELLA CITTA'IL NATALE DEI DESIDERIIL NATALE DI MIAJINGLE JANGLE - UN'AVVENTURA NATALIZIALA CERIMONIA DEI SENSILA FRUSTA E LA FORCALA MORTE INVISIBILEL'ORA FATALEMAGIC IN MISTLETOEMASTER - STAGIONE 1NATALE A PEMBERLEY MANORNELLA BOLLANIGHT OF THE REAPERNO MAN'S VALLEYRAVEN - STAGIONE 1 (1992)RAVEN - STAGIONE 2 (1994)SAKRA - LA LEGGENDA DEI SEMIDEISPIRITED - MAGIA DI NATALESTORIE DI MAGHI E DI GUERRIERISTRANGER THINGS - STAGIONE 5THE ANGEL MAKERTHE BITTER TASTETHE GREAT FLOODTHE LAST CABINTHE ROOKIE - STAGIONE 6THE ROOKIE - STAGIONE 7UN MATRIMONIO REGALEUN PROFESSORE - STAGIONE 3VACANZE DI SANGUE (1975)VENDETTA (1939)VITA DA CARLO - STAGIONE 4WIFE'S PERVERTED BEAUTY SALON

Ultimo film commentato

SVITATI
Mic Hey - voto: 8½

Locandina del film SVITATIFilm demenziale ingiustamente bistrattato, dove il simpatico Greggio, pur non al livello dei famosi Nielsen,Ayckroid,etc dimostra di conoscere la materia in questione piuttosto bene: i tempi comici, il ritmo, le gag(esilarante la scena in convento!) e l'affiatamento con M.Brooks è quasi tutto o...

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
Locandina del film SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA Regia: Tim Fehlbaum
Interpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
Locandina del film NOSFERATU (2024) Regia: Robert Eggers
Interpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror

Recensione a cura di Harpo

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

HO SPOSATO UN MOSTRO VENUTO DALLO SPAZIO
regia di Gene Fowler Jr.

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net