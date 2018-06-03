Trama del film Lo sconosciuto del grande arco

1982. François Mitterrand lancia un concorso architettonico anonimo, senza precedenti, per la costruzione di un edificio iconico lungo l’asse del Louvre e dell’Arco di Trionfo. Con sorpresa generale, vince un architetto danese di 53 anni, sconosciuto in Francia. Da un giorno all’altro, Johan Otto von Spreckelsen si ritrova al timone del più grande progetto edilizio dell’epoca. E mentre intende costruire il suo Grande Arco come l’aveva immaginato, le sue idee si scontrano rapidamente con la complessità della realtà e i capricci della politica.

