Il film racconta la storia di Elli, una ragazza che vive in una città lontana e che si ritrova un giorno catapultata in un'avventura straordinaria. Una strega malvagia di nome Gingema evoca un potente uragano che trascina Elli e il suo fedele cane Totoshka nel magico paese dei Munchkin. Qui, Elli si trova in un mondo pieno di colori vivaci e creature bizzarre. Durante il suo viaggio, incontra tre compagni che la accompagneranno nella sua missione: lo Spaventapasseri, l'Uomo di Latta e il Leone Codardo.
ELLIE E LA CITTA' DI SMERALDO
