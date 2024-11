Trama del film Anime sbullonate

8 brevi episodi, 8 frammenti di vita nella periferia di Roma, dalla penna ironica e malinconica di Antonio Agrestini. Una cinica single reduce da un matrimonio. Un padre disperato per una bravata del figlio, in pieno lockdown. Un pensionato preoccupato per il silenzio assordante del suo canarino. Una giovane coppia, durante la pandemia, improvvisa un finto matrimonio in casa. Un giovane venditore di aspirapolvere incappa in una vedova esuberante e poco ospitale. Un ragazzo tirchio, il giorno di San Valentino, fa un regalo insolito alla sua innamorata. Un errore di stampa su dei volantini provoca una serie di guai a un disoccupato ultratrentenne che vive con la mamma. Un uomo di mezza etÓ, orfano e solo, riceve la visita della sua anziana vicina che, prima di andare in vacanza, gli lascia in consegna un oggetto speciale. Tanti personaggi, sfigati, buffi, disperati, esclusi, innamorati, disoccupati, cinici, che cercano di riparare le loro vite ôsbullonateö

Sei un blogger? Copia la scheda del film