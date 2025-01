Trama del film Amerikatsi

Nel 1948 un americano di origine armena rimpatria in Armenia e finisce rocambolescamente in una prigione sovietica. Ma nella sua cella cĺŔ una finestraů Da lý pu˛ osservare lĺappartamento di fronte e, attraverso le scene di vita quotidiana che si svolgono al suo interno, scoprire la ricchezza e vivacitÓ della vita e della cultura armena. Una favola di speranza dall' Armenia, un film che evoca in premessa uno dei pi¨ efferati delitti della Storia, il genocidio armeno, di cui elabora il lutto con grazia, umorismo e sentimento, in una "romcom" assolutamente commovente e coinvolgente.

