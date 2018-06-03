Trama del film The ugly stepsisters

Elvira, la sorellastra di Cenerentola, lotta con tutta se stessa per competere con l'insensata e leggendaria bellezza della sorella, in un regno crudele in cui l'aspetto esteriore è la virtù più ricercata. È pronta a qualsiasi cosa pur di catturare l'attenzione del principe.

