the ugly stepsisters regia di Emilie Blichfeldt Norvegia, Danimarca, Romania, Polonia 2025
the ugly stepsisters (2025)

locandina del film THE UGLY STEPSISTERS

Titolo Originale: DER STYGGE STESOSTEREN

RegiaEmilie Blichfeldt

InterpretiLea Myren, Flo Fagerli, Isac Calmroth, Malte Gårdinger, Ralph Carlsson

Durata: h 1.49
NazionalitàNorvegia, Danimarca, Romania, Polonia 2025
Generehorror
Al cinema nell'Ottobre 2025

Trama del film The ugly stepsisters

Elvira, la sorellastra di Cenerentola, lotta con tutta se stessa per competere con l'insensata e leggendaria bellezza della sorella, in un regno crudele in cui l'aspetto esteriore è la virtù più ricercata. È pronta a qualsiasi cosa pur di catturare l'attenzione del principe.

Voto Visitatori:   6,20 / 10 (5 voti)6,20Grafico
Voti e commenti su The ugly stepsisters, 5 opinioni inserite
7219415  @  11/10/2025 16:18:55
   4 / 10
una discreta schifezza

Oskarsson88  @  05/10/2025 23:10:26
   5 / 10
Esteticamente curato, la trama non mi ha convinto e mi sono via via perso.

stratoZ  @  24/08/2025 23:22:04
   6½ / 10
ATTENZIONE POSSIBILI SPOILER

Interessante riproposizione della fiaba di Cenerentola, qui in chiave horror, con tante contaminazioni di natura drammatica e una spiccata critica sociale, "The ugly stepsisters" è un film sulla bellezza che diventa un'ossessione a livello più che patologico, che sfrutta bene il contesto storico fiabesco per lanciare delle stoccate alla società del tempo, ma attuali ancora oggi, nella quale la figura della donna viene costantemente influenzata dagli standard di perfezione, generando invidia e frustrazione, donna che tuttavia non è affatto immune alla critica, anzi, la famigliola protagonista, con la madre e le due figlie, viene dipinta nel peggiore dei modi, fin dalle prime sequenze in cui si scopre la madre ha sposato l'anziano nobile per i soldi, salvo poi scoprire non ne possiede affatto, anzi è pieno di debiti, arrivando alle grosse pressioni che impone alle figlie nel trovare un uomo facoltoso per sistemarsi a vita, col sogno nel cassetto, quello di sposare il principe.

Dall'inaspettato invito alla festa del principe nasce come una subdola competizione tra sorellastre, con Elvira che prova in tutti i modi a guadagnare terreno sulla bella Agnes, ricorrendo ai metodi più disparati, dalla chirurgia estetica, abbastanza rudimentale, dati i tempi, con diversi momenti col dottore che presentano dell'ottimo splatter, alla trovata della tenia per riuscire a mangiare e dimagrire, elemento che esalta l'esasperazione della protagonista per questa rincorsa alla bellezza, un processo che la porterà ad una rovinosa caduta psicologica e troverà un exploit nelle belle sequenze finali, quelle della festa e tutto il prosieguo, che funzionano benissimo nella loro esagerazione, con il famoso taglio delle dita dei piedi per riuscire ad entrare nella scarpa della donna ricercata dal principe ed una totale distruzione della bellezza costruita fino a quel momento una volta che l'obiettivo sembra sfumato.

Niente male visivamente, con quell'atmosfera fiabesca spesso smorzata da sequenze più cupe e macabre, un buon utilizzo del colore in cui spesso la componente pop fa capolino e con belle scenografie sette-ottocentesche, un discreto horror.

TheLegend  @  30/06/2025 01:14:37
   8 / 10
Rivisitazione della favola di Cenerentola in chiave Horror e da un altro punto di vista.
Mi ha ricordato " The Substance" per alcuni aspetti.
Ottimo esordio, spero che i prossimi lavori mantengono lo stesso livello e stile.

Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  19/06/2025 15:41:29
   7½ / 10
Non è una novità la rilettura di fiabe famosissime come Cenerentola, ma questo film della Blichfeldt è veramente interessante non solo per la diversa prospettiva di osservazione, cioè Elvira, sorellastra più grande di Cenerentola/Agnes, ma soprattutto per le tematiche toccate ed evidenziate con una certa eleganza e disgusto allo stesso tempo. E' un film sulla ricerca di una bellezza esteriore di un ragazza che non è bella, anzi e brutta e sgraziata ed all'epoca la femmina è solo esteriorità e quella o te la donava Madre Natura oppure non c'era modo per ambire ad una scalata sociale. Se non hai bellezza te la devi costruire e non si andava molto per il sottile, per cui per diventare bella ed appetibile a buoni partite parte una serie di torture per fare in modo che una ragazza innamorata possa coronare il sogno di sposare il principe. La Blichfeldt si allontana dalla favola perché non ci mostra una ragazza cattiva e crudele, anzi l'inizio ci svela una ragazza magari goffa, ma affabile e gentile. E' nel cercare a tutti costi la bellezza esteriore che si abbruttisce interiormente, anche in senso letterale, ingerendo un uovo di tenia per una cura dimagrante. La fase finale è abbastanza tosta ma mai gratuita. Inoltre il film è ben diretto e recitato, considerando che la regista è un'esordiente ma con le idee chiare e consapevole di quello che vuole dire. Un bell'esordio.

