Trama del film Paw patrol: missione natale

Il film si svolge la vigilia di Natale ad Adventure Bay, quando una terribile tempesta di neve rischia di rovinare le feste. La slitta di Babbo Natale viene danneggiata, le renne si disperdono impaurite e tutti i regali, insieme alla sua preziosa stella magica, vanno perduti. Senza di loro, il Natale è in pericolo! La PAW Patrol entra subito in azione: i cuccioli devono ritrovare la slitta, raccogliere i doni dispersi e riportare le renne al Polo Nord prima che sorga il sole. Ma proprio quando tutto sembra sotto controllo, Babbo Natale si ammala e non può più consegnare i regali. A quel punto, Rubble (voce originale Lucien Duncan-Reid) prende coraggio e decide di guidare la squadra per salvare lo spirito natalizio...

