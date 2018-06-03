Trama del film Una ragazza brillante

Liane, 19 anni, audace e focosa, vive con la madre e la sorellina sotto il sole polveroso di Fréjus, nel sud della Francia. Ossessionata dalla bellezza e dal bisogno di diventare "qualcuno", vede nei reality la sua opportunità per essere amata... Il destino le sorride quando fa il provino per "Miracle Island".

