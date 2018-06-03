una ragazza brillante regia di Agathe Riedinger Francia 2025
una ragazza brillante (2025)

locandina del film UNA RAGAZZA BRILLANTE

Titolo Originale: DIAMANT BRUT

RegiaAgathe Riedinger

InterpretiMalou Khebizi, Idir Azougli, Andréa Bescond, Ashley Romano, Alexis Manenti, Kilia Fernane, Léa Gorla, Alexandra Noisier, Antonia Buresi, Francesca Giromella, Guillaume Verdier, Gaëtan Thomas, Jean-Jacques Rouvière, Maïssa Sabirh, Mohamed Mallek, Rahimo Dennoun, Michael Yardimci, Hakim Bousnina, Mahé-Lou Masson, Jessica Michaut, Laure Rivaud-Pearce, Sandra Bijou

Durata: h 1.43
NazionalitàFrancia 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Novembre 2025

•  Altri film di Agathe Riedinger

Trama del film Una ragazza brillante

Liane, 19 anni, audace e focosa, vive con la madre e la sorellina sotto il sole polveroso di Fréjus, nel sud della Francia. Ossessionata dalla bellezza e dal bisogno di diventare "qualcuno", vede nei reality la sua opportunità per essere amata... Il destino le sorride quando fa il provino per "Miracle Island".

UNA RAGAZZA BRILLANTE

