Trama del film La chitarra nella roccia - lucio corsi dal vivo all’abbazia di san galgano

Notte, Abbazia di San Galgano. Tra le rovine di un luogo magico in mezzo ai campi della Toscana, come da un altro pianeta atterrano due amplificatori giganti, sedici musicisti e i loro strumenti: nonostante la mancanza di un tetto nell’Abbazia, che consentirebbe al suono una facile via di fuga nel cielo, Lucio Corsi e i suoi sodali riescono a intrappolare la musica in un film originale e suggestivo. «Sono passati più di dieci anni da quando io e Lucio ci siamo detti che avremmo voluto fare un concerto dentro l’Abbazia di San Galgano», racconta il regista. «Me la ricordo dalle gite in macchina da bambino e da Tarkovskij, un posto magico, sospeso tra memoria e leggenda. Alla fine, ce l’abbiamo fatta, e suonarci dentro è stata un’esperienza unica che era obbligatorio immortalare con una cinepresa.

Sei un blogger? Copia la scheda del film