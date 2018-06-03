Trama del film Piero pelu’. rumore dentro

Ottobre 2022. In sala di registrazione, un errore tecnico involontario causa uno shock acustico a Piero Pelù, che perde i sensi e subisce un danno permanente al nervo. Da allora, l'ex cantante dei Litfiba è impegnato in una battaglia psicologica per accettare la sua nuova condizione fisiologica. Un percorso che lo ha portato a scrivere un nuovo album e a immergersi nel suo mondo interiore, circondato da famiglia e amici. Di fondamentale importanza sono anche i viaggi, tra cui quello in direzione del pellegrinaggio annuale dei gitani a Saintes-Maries-de- la-Mer, in Camargue, in onore di Santa Sarah la Nera protettrice dei viaggiatori.

