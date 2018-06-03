Trama del film Ne zha - l'ascesa del guerriero di fuoco

Ne Zha, un giovane ribelle dai poteri sovrannaturali, stringe un’alleanza instabile con il principe dei draghi, Ao Bing, in una battaglia epica per proteggere i loro rispettivi clan. Ma dopo lo scontro, i loro corpi sono sull’orlo della distruzione. Ne Zha deve così intraprendere una pericolosa missione alla ricerca di un elisir capace di salvare il corpo di Ao Bing. Durante questo viaggio tra mostri epici e leggende, Ne Zha scoprirà una cospirazione che minaccia di scatenare una guerra devastante tra il bene e il male — e dovrà affrontare forze oscure e inganni per proteggere ciò che ha di più caro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film