Trama del film Five nights at freddy's 2

È passato un anno dall'incubo soprannaturale alla Freddy Fazbear's Pizza. Le storie su ciò che è accaduto lì sono state trasformate in una leggenda locale che ha ispirato il primo Fazfest della città. L'ex guardia di sicurezza Mike (Josh Hutcherson) e l'agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) hanno nascosto alla sorella undicenne di Mike, Abby (Piper Rubio), la verità sul destino dei suoi amici animatronici. Ma quando Abby sgattaiola fuori per ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, si scatenerà una serie di eventi terrificanti, che riveleranno oscuri segreti sulla vera origine di Freddy's e sveleranno un orrore a lungo dimenticato e nascosto per decenni.

Film collegati a FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2

