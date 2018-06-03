Seleziona un'opzione
E’ la storia dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte origine capoverdiana, vittima di omicidio e medaglia d’oro al valore civile alla memoria. Venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Il 6 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Willy Monteiro Duarte la medaglia d’oro al valore civile alla memoria, in virtù del gesto altruistico che gli costò la vita
