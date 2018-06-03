Trama del film Lupin the iiird: the movie - la stirpe immortale

Quando viene a sapere di un leggendario tesoro, nascosto su un’isola che non compare su alcuna mappa, Lupin progetta un nuovo colpo impossibile. Giunto sull’isola spettrale, ad accoglierlo è una nube di veleno letale sprigionata da Muom, essere immortale che sogna di rifondare il mondo dalle sue ceneri. Accompagnato dagli inseparabili Jigen, Goemon e Fujiko, il ladro leggendario ha sole 24 ore per sopravvivere, ma come si sconfigge un nemico che non può morire?

