Trama del film Anemone

Il film esplora i complessi legami familiari tra padri, figli e fratelli, mettendo a fuoco i conflitti generazionali e le ferite del passato. Ambientato a Sheffield, nel nord dell’Inghilterra, seguiamo la storia di Jem (Sean Bean), un uomo di mezza età che vive con la compagna Nessa (Samantha Morton) e con il figlio adolescente di lei, Brian (Samuel Bottomley). Il ragazzo è piuttosto turbato e irrequieto, al punto da essere arrivato quasi a picchiare ferocemente un suo coetaneo. A questo punto, Jem sentendosi sopraffatto dagli eventi, prende una decisione importante per se stesso. Con una parola d’ordine, delle coordinate geografiche e una moto come unica compagnia, l’uomo parte alla ricerca di suo fratello Ray (Daniel Day-Lewis), un eremita che ha scelto di allontanarsi dalla famiglia e dalla società anni prima. Il viaggio nei boschi diventa così un percorso di riconciliazione. Il riavvicinamento tra i due fratelli riapre vecchie ferite, porta a galla ricordi dolorosi e obbliga entrambi a confrontarsi con un’eredità familiare segnata da incomprensioni e violenze passate. Tra tensioni e momenti di fragile tenerezza, il film racconta la difficoltà di mantenere i legami familiari in un mondo che cambia, la forza dei rapporti fraterni e la possibilità di guarigione anche dopo anni di separazione e silenzi dolorosi.

