Trama del film Nino. 18 giorni

Per tutti gli anni '80, Nino D'Angelo è stato una delle figure più celebri nel panorama dell'intrattenimento italiano come attore, cantante, presentatore e uomo di spettacolo. Oggi vive a Roma, circondato dalla famiglia, dove continua a registrare musica e a prepararsi a concerti come quello del 29 giugno 2024 allo Stadio Maradona di Napoli: un saluto definitivo agli anni '80, circondato dagli amici e colleghi di una vita, e un'occasione perfetta per raccontare la storia e la carriera di D'Angelo.

