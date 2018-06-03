Trama del film The mastermind

Il film si svolge negli anni Settanta. Gli Stati Uniti sono sconvolti dalle proteste contro la guerra del Vietnam e dal crescente movimento di liberazione delle donne, che spinge verso un nuovo equilibrio sociale. In questo contesto, James Mooney (Josh O'Connor) orchestra un audace furto d'arte destinato a lasciare il segno. In pieno giorno, insieme a due complici, fa irruzione in un museo e riesce a sottrarre quattro preziosi dipinti, mettendo a nudo le falle di un sistema apparentemente sorvegliato. Ma se mettere a segno il colpo si rivela sorprendentemente semplice, custodire il bottino si trasforma presto in una sfida ben più ardua, logorante e piena di contraddizioni. Mentre il Paese cambia sotto i suoi occhi, Mooney si ritrova braccato e costretto a una vita da fuggitivo, in un’epoca in cui l’ordine sociale è in continuo mutamento e la sua libertà è appesa a un filo, minacciata da alleanze fragili e improvvisi tradimenti.

