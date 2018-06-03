Seleziona un'opzione
Heidi, una bambina di otto anni, salva una famiglia di linci e la loro casa dalle spietate grinfie di un avido uomo d'affari. La piccola convince il nonno a denunciare il fatto alla comunità del villaggio, e alla fine capisce anche che la sua amata piccola lince appartiene alla natura, proprio come lei è a casa sua insieme al nonno in montagna.
HEIDI - UNA NUOVA AVVENTURA
