Trama del film Heidi - una nuova avventura

Heidi, una bambina di otto anni, salva una famiglia di linci e la loro casa dalle spietate grinfie di un avido uomo d'affari. La piccola convince il nonno a denunciare il fatto alla comunità del villaggio, e alla fine capisce anche che la sua amata piccola lince appartiene alla natura, proprio come lei è a casa sua insieme al nonno in montagna.

