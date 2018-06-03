in the hand of dante regia di Julian Schnabel USA, Italia 2025
in the hand of dante (2025)

locandina del film IN THE HAND OF DANTE

Titolo Originale: IN THE HAND OF DANTE

RegiaJulian Schnabel

InterpretiOscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, Benjamin Clementine

Durata: h 2.30
NazionalitàUSA, Italia 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Dicembre 2025

•  Altri film di Julian Schnabel

Trama del film In the hand of dante

Il percorso oscuro e violento di un uomo che si immerge in un metaforico inferno per cercare di raggiungere il paradiso, all'inseguimento e alla ricerca di un amore proibito e impossibile.

Voto Visitatori: 2,50 / 10 (1 voti)
1 opinioni inserite
Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  13/09/2025 11:52:28
   2½ / 10
Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate….a vedere questo film. Giuro che non capito dove volesse andare a parare nel suo delirante passare da un registro tonale all'altro, con risate il più delle volte involontarie e non solo mie che ho sentito in sala. Un cast sprecato e fuori ruolo con l'eccezione forse di Butler che in fondo è il personaggio che desta un minimo d'interesse nei confronti un'opera che fortunatamente ho quasi rimosso del tutto. Julian Schnabel è certamente un artista ecclettico, ma come diceva Andrea Pazienza in Pentothal "E ce lo caghi che sei un artista!". Un pattume che ho trovato schizzato e senza capo né coda.

