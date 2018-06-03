Trama del film Vita privata (2025)

Tra thriller psicologico ed eccentrica commedia famigliare (il terreno privilegiato fino a oggi dalla regista Rebecca Zlotowski, autrice di Un’estate con Sofia e I figli degli altri), la storia di Lilian, psicanalista razionale e sicura di sé (una Jodie Foster superlativa anche in versione francofona), che comincia a “deragliare” quando una sua paziente muore suicida. Sospettando che si tratti di un omicidio, Lilian comincia a indagare e, ovviamente, a dubitare di se stessa e delle proprie capacità, fino a sottoporsi a una seduta di ipnosi. E qui i mondi si confondono. Dubbi, certezze, insicurezze, il passato, altre vite, sospetti s’inseguono sulla faccia altera e impagabile di Jodie Foster, circondata da Daniel Auteuil (il suo ex marito) e da Virginie Efira e Mathieu Amalric (la vittima e l’ambiguo compagno di lei).

