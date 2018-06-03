Trama del film Ricardo e la pittura

Il documentario è un viaggio intimo e appassionato nella storia dell’arte attraverso la figura dell’amico e artista Ricardo Cavallo. Schroeder costruisce un ritratto colto e vibrante di un uomo che ha dedicato la propria vita alla pittura e alla sua divulgazione, soprattutto tra i bambini del villaggio in cui vive. Umile e generoso, Cavallo ha attraversato luoghi e culture diverse, da Buenos Aires alla Bretagna, dove lavora nella sua suggestiva grotta-atelier, passando per Parigi e il Perù, portando sempre con sé un amore per la pittura vissuto con disarmante semplicità.

