Ciao Paul!
ricardo e la pittura (2023)

Titolo Originale: RICARDO ET LA PEINTURE

RegiaBarbet Schroeder

Interpreti: -

Durata: h 1.46
NazionalitàFrancia, Svizzera 2023
Generebiografico
Al cinema nel Novembre 2025

Trama del film Ricardo e la pittura

Il documentario è un viaggio intimo e appassionato nella storia dell’arte attraverso la figura dell’amico e artista Ricardo Cavallo. Schroeder costruisce un ritratto colto e vibrante di un uomo che ha dedicato la propria vita alla pittura e alla sua divulgazione, soprattutto tra i bambini del villaggio in cui vive. Umile e generoso, Cavallo ha attraversato luoghi e culture diverse, da Buenos Aires alla Bretagna, dove lavora nella sua suggestiva grotta-atelier, passando per Parigi e il Perù, portando sempre con sé un amore per la pittura vissuto con disarmante semplicità.

Nessuno ha ancora votato e commentato
RICARDO E LA PITTURA

