Trama del film Rino gaetano - sempre piu' blu

La vita, la musica e l’eredità di uno degli autori più singolari della canzone italiana: attraverso testimonianze, interviste e materiali d’archivio prende forma il ritratto di una voce libera e irriverente, capace di raccontare un Paese in trasformazione con testi taglienti e popolari. Dalla gavetta nei locali di Roma all’exploit di Sanremo ’78 — frac e papillon candido sulla maglietta a righe — il film segue l’ascesa di chi ha mescolato rock, pop e una vena sperimentale, consegnando inni generazionali come Gianna e Ma il cielo è sempre più blu. Non mancano le ombre: la fragilità privata e la morte improvvisa a soli trent’anni. Un viaggio nell’ironia, nella lucidità e nel segno indelebile di una genialità che ancora risuona.

