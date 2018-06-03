Trama del film La ballata di un piccolo giocatore

Un giocatore d'azzardo abituato a grosse puntate, decide di nascondersi a Macao dopo che il suo passato e i suoi debiti lo raggiungono e gli chiedono di pagare il conto. Lungo la strada incontra un'anima gemella che potrebbe essere la chiave della sua salvezza.

